Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 600 bin makaron, 216 bin adet doldurulmuş sigara, 780 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.