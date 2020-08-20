Adana'da kaçırılan iş adamı polisin drone destekli operasyonuyla kurtarıldı

Adana'da, 4 kişi tarafından kaçırılıp ailesinden 1 milyon 400 bin fidye istenen, para getirilmediği için de öldüresiye dövülen iş adamı, polisin drone destekli operasyonu ile mısır tarlasındaki yeri termal kamerada tespit edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ağustos günü Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Musa Ş. iş yerinden çıkıp otomobiliyle evine doğru giderken otomobil ile önü kesildi. Musa Ş.'nin yanına gelen Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B. Ve Serhan Y. İş adamını darp etmeye başladı. Daha sonrada iş adamını otomobilden alıp kendi otomobillerine götürdü. Otomobilde de yüzü maskeli şahıslar, iş adamını darp etti. İş adamını bir mısır tarlasına götüren zanlılar, onu sopa ve yumrukla burada da darp etmeye devam etti. Zanlılar, iş adamından önce 5 milyon lira fidye istedi. “Bu para gelmezse seni burada öldürürüz” diye de tehdit etti. Bunun üzerine İş adamı ortağı Hasan A.'yı arayıp kaçırıldığını fidye istediklerini söyledi. Daha sonra telefonu zanlılardan biri alıp “Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme” diyerek telefonu kapattı.

Bunun üzerine Hasan A. hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine harekete geçerek önce Musa Ş.'nin aracının en son Yenidoğan Mahallesinde olduğunu tespit ederek bu bölgeye yoğunlaştı. Daha sonra da zanlıların kullandığı otomobilin kiralık olduğunu onun da Yenidoğan Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis, bu tespitleri yaparken bir taraftan da iş adamının ortağı, zanlılarla konuşup en son 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis ise bu arada yaptığı çalışmada iş adamının Yenidoğan Mahallesinde bir mısır tarlasında tutulduğunu öğrenerek operasyon için hemen düğmeye bastı. Operasyon bölgesi mısır tarlası ve havanın karanlık olması nedeniyle polis drone kaldırıq termal kamera ile iş adamının tarladaki yerini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu iş adamını kurtarılırken 4 zanlıdan Serhan Y.'yi yakaladı. Kaçan 3 zanlıyı yakalamak için de çalışma başlatıldı.

İş adamı ise öldüresiye dövüldüğü için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İş adamı, ifadesinde kendisini Servet A.'nın kaçırdığını yanındakilerin de ona yardım ettiğini, kendisini para vermediği için sürekli dövdüklerini işkence yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Yakalanan zanlı ise ifadesinde Servet A.'nın arkadaşı olduğunu, kendisini çağırdığını yanına gittiğini fidye ile alakası olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.