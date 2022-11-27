Adana'da "Kadın Hakları Durağı" oluşturuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve önlenmesine katkı sağlamak için 16 gün boyunca sürecek etkinlikler yoğun şekilde devam ediyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 16 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler sürüyor. Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'ndeki 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Ormanı'nda, Adana' da öldürülen kadınların anısına fidan dikimi yapıldı. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarında ve tarihi mekanlarında turuncu renkli ışıklandırma yapılarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. Belediye otobüslerinde ve işaretli mesaj panolarında da “Kadına Şiddete Hayır” mesajı yayınlandı.

Kadın Hakları Durağı oluşturuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Seyhan ilçesinde Baraj Yolu'ndaki durakta kadın hakları ile ilgili farkındalık için Kadın Hakları Durağı oluşturuldu. 19/05/2022 tarihi itibari ile akıllı kent uygulaması üzerinde bahse konu durağın ismi, Kadın Hakları Durağı olarak güncellendi. “Kadın Hakları İnsan Hakkıdır”, “Şiddetsiz ve Eşit Bir Yaşam Temel Haktır” sözlerinin yer aldığı Kadın Hakları Durağı'nda kadınların şiddete maruz kaldıklarında 7/24 arayabilecekleri numaralar yer alıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca belediye binası içerisinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye yönelik bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerin içeriğinde yer alan şiddet türlerinden birine veya birden fazlasına uğranılması durumunda 7/24 aranabilecek telefonlar yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi 10 Aralık 2021 tarihine kadar Kadına Şiddete Hayır demeyi, toplumu bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikler düzenlemeye devam edecek.