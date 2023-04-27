Adana'da kadın kooperatifi üreticiyi destekliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulan Meryem Kadın Kooperatifi kadınların ekonomik kazanç sağlamasına imkanı sağlıyor. Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi adı altında yürütülen işler çerçevesinde dezavantajlı kadınlara istihdam olanağı sunulduğu ifade edildi.

Kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Kadem Doğan, "Meryem Kadın Kooperatifi kadına yönelik tarımsal çalışmalara güç katarken, gücünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve kadınlardan alır. ‘Tarladan Sofraya' sloganıyla başlayan çiftçiyi destekleme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Meryem Kadın Kooperatifi'nin ‘Kurutma Serası' Zeydan başkanımızın talimatıyla ‘Acil Destek Merkezi' haline getirildi. Depremden etkilenen illere yardım ulaştırılması konusunda ve Adana merkezde yaptığı insani çalışmalarda büyük rol oynadı. Bilindiği gibi kooperatifimiz, deprem öncesinde de küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla sözleşmeli tarım yapıyordu. Bazı zincir marketlerle de anlaşmamız bulunuyor. Küçük çiftçinin ürününü değerinde pazarlayabilmesi için çalışıyoruz. Zor zamanlarda da küçük çiftçimizin yanında yer aldık. Acil destek kalıcı çözümlere dönüşerek çiftçinin tarladan kalan ürününün değerlendirilmesi için acil müdahalede bulunduk”dedi.

Depremzede üreticiye de destek verdiklerini de anlatan Doğan, “Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki çiftçilerden maydanoz ve dereotu, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki çiftçilerden Samandağ Biberi ve Samandağ domatesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çiftçilerden de çileklerini alıp zincir marketlere satışını gerçekleştirdik. Çiftçilerden aldığımız ürünlerin fazlasını ise kurutma tesisinde kurutup satışa sunacağız”ifadelerini kullandı.