Adana'da "Kadına Yönelik Şarkılar" konseri

Adana'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Seyhan Kaymakamlığı koordinesinde “Kadına Yönelik Şarkılar” konseri düzenlendi.

Bir AVM'de düzenlenen etkinlik Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ın salona girmesiyle başladı. Seyhan Kaymakamlığı'nın organizesiyle Adana Genç İş İnsanları Derneği, Adana Kültür Sanat Organizasyon ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Derneği desteği ile düzenlenen konseri ÇDSO Şef Yardımcısı Eray İnal yönetti.

Program sonunda konuşan Vali Elban, Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu'na ve saz üstatlarına teşekkür etti. Koronun katılımcılara çok nadide bir akşam yaşatıp hoşça vakit geçirttiğini belirten Vali Elban, "Sanıyorum koromuz, bu repertuarı hazırlarken çok zorlanmamışlardır. Çünkü bizim türkülerimizin büyük bir çoğunluğu zaten kadınlarımız ve hep güzel şeyler üzerine" dedi.

Bu güzel gecenin düzenlemesinde emeği geçenleri de unutmayan Vali Elban, Adana Genç İş İnsanları Derneğine, Adana Kültür Sanat Organizasyonuna ve bu organizasyonu düşünüp planlayan Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz ile ekibine de teşekkür ett.

Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanan etkinlikte, Çok Sesli Nazende Türk Müziği Derneği Korosunda, orkestrada Feridun Dalgınlı, Mehmet Ürün, Nadir Serin, Enver Yılmaz, Didem Serin, Erdinç Karakaya, Aziz Akkın, Uğur Yalaç, Muzaffer Yoluk, Emirhan Düşünmez, Murat Künç ve Ferdi Özata görev aldı.

Aysel Gülşen, Bengüsu Altınbilek, Betül Kırkaç, Çilem Işıktaş, Esra Akpınar, Fatma Esra Ceylan, Fatoş Altınbilek Vural, Figen Demirkıran, Filiz Özkan, Funda Ant, Halime Nurdoğan, Hatice Akçınar, İlknur Ateş Kibritoğlu, Meltem Halaçoğlu, Nebahat Zühre, Nevin Katlav, Nil Akpınar, Nurten Serin,Özlem Coşkuntuncel, Öznur Özer, Pırıl Tekin, Serpil Akar,Sinem Likitoğlu, Süheyla Gergin, Sümray Girgeç Duman, Tuğçe Demirdelen, Türkan Gizem Yüce, Yelda Serçe, Zümrüt Tok, Ahmet Gergin, Arif Tamer Kibritoğlu, Burak Kanat, Ergin Turan, Fatih Özenir, İlker Selekoğlu, Mesut Işıktaş, Murat Demirkıran, Mustafa Öztürk, Nadir Serin, Nasır Coşkuntuncel, Savaş Ağın, Servet Vural, Talat Gök, Veysel Kerpiç, Yusuf Yıldırım ve Yusuf Zühre‘den oluşan koro, kadınlar üzerine yazılmış "Al Fadimem", "Mihriban", "Zeynebim", "Elif Dedim Be Dedim", "Ayşe & Ayşem", "Leyla Bir Özgecandır", "Firuze", "Feride", "Dağlar Kızı Reyhan", "Zahidem & Yazımı Kışa Çevirdin", "Uyan Sunam", "Sanem (Harman Yeri)", "Oy Asiye", "Balıkçı Azize", "Feridem (Dam Başında Sarı Çiçek)" ve "Cemilemin Gezdiği Dağlar" adlı parçaları seslendirdiler.

Seyhan Kaymakamlığı'nın organize ettiği programa Vali Dr. Süleyman Elban'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.