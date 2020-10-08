İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da kalpazan operasyonu

Adana’da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte paran 3 zanlıyı tespit etti. Polis zanlılara yakalamak için bugün şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaparak 3 zanlıyı gözaltına aldı.


Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte para ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.