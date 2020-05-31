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Adana'da kamu görevlisine 500 bin maske

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele dağıtılmak üzere Adana’ya 500 bin maske gönderdi.

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele dağıtılmak üzere Adana'ya 500 bin maske gönderdi.


Yeni tip korona virüs nedeniyle bir çok alanda maske kullanımı zorunlu hale gelirken, uzmanlar da virüsün bulaşmaması için maske takılması gerekliliğini anlatıyor. 1 Haziran'dan itibaren kamu kurumunda çalışma sistemi 11 Mart öncesine döneceği için Devlet Malzeme Ofisi de Adana'ya 500 bin maske gönderdi. Maskelerin Adana Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele dağıtılacağı belirtildi.


Maskeler Devlet Malzeme Ofisinden teslim alınarak memurlara dağıtımı sağlanacak.

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