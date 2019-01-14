Adana'da kan bağışı seferberliği

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın öncülüğünde başlatılan kan bağışı seferberliğine destek büyüyor. Adana'da bazı meslek odası başkanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış aylarında hava koşulları nedeniyle kan bağışlarını azaldığını belirterek, “Bu nedenle çok değerli Adana Valimizin öncülüğünde başlayan kan bağışı seferberliğimize destek çığ gibi büyüyor” dedi.

Adana Sütçüler, Yoğurtçular Peynirciler ve Şarkütericiler Esnaf Odası Başkanı Memduh Özalp, Adana Oto Elektrikçiler ve Akücüler Odası Başkanı İbrahim Uraslı ile Cuma Ali Kutlu Kızılay Adana Şube Başkanlığını ziyaret ederek, kan bağışında bulundular.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Kızılay'a destek veren, kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür ederek, “İnsani bir görev olan kan bağışı konusunda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Saygılı, “Bu iyilik yarışında değerli zamanlarını ayırarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kan bağışı yapan değerli Adanalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Malum hava koşulları ülke genelinde hepimizi zorluyor ancak, hastanelerimizde kan bekleyen hastalarımızı da unutmamalıyız. Bu nedenle de kan stoklarımızı istenen seviyede tutmak için kan bağışı bekliyoruz” diye konuştu.