Adana'da kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Adana'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Pozantı ve Aladağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pozantı ve Aladağ ilçesinde kar, Akçatekir ve Armutoğlu yaylalarını beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası Toros dağları beyaz gelinliğini giyerken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adana – Ankara otoyolunun Akçatekir ve Pozantı istikametinde ise yağış nedeniyle karayolları ekipleri önlem aldı. Trafik ekipleri, Adana-Aladağ kara yolunu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.