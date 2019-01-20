Adana'da kardiyoloji konferansı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce gerçekleştirilen Kardiyoloji Konferansında, kardiyolojik rahatsızlıkların tedavisindeki güncel gelişmeler anlatılırken, Türkiye genelindeki tüm Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden izlendi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda katılımcının izlediği konferans, Doç. Dr. İbrahim Halil Kurt'un hastaneyi tanıtan sunumu ile başladı.

Ortalama yaşam ömrümünün uzamasının bir sonucu olan kalp yetmezliği vakalarının ele alındığı konferansa, Doç. Dr. Durmuş Yıldıray ve Prof. Dr. Mevlüt Koç konuşmacı olarak katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji öğretim görevlisi Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, bilimsel içerikli konferans sonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun önemine işaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dünyada örneği neredeyse görülmemiş olan ülke çapında bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, şunları kaydetti:

“Ülkemiz genelindeki 58 eğitim ve araştırma hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı bu çatı altında birleştirildi. Bakanlığa bağlı çok değerli akademik kadroların hem kurumdan kopmadan hemde akademik etkinlikleri daha üst düzeye taşıyıp ifade edecekleri yeni bir platform oluşturuldu. Her anabilim dalı kendi alanında çok üstün bir gayret gösteriyor. Ülkemizin her köşesinde Sağlık Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve araştırma hastaneleri bunun çatısı altında birleştirildi ve kadrolara dahil edilmeye başlandı. Şuan için 58 kurum bu çatı altında bulunuyor. Bunların 44'ünde Kardiyoloji Kliniği var ve yaklaşık 700'e yakın kardiyolog bu çatı altında yeniden tanımlanmış durumda. Bunların hepsi henüz eğitim kadrolarına geçmemiş olsa bile kademeli olarak geçişler sağlanıyor.”

Prof. Dr. Kaymaz, ilki Koşuyolu'nda düzenlenen bu konferansların tüm kardiyoloji merkezlerinden izlenmesinin sağlandığını belirterek, “Buradaki amaç bilgi güncellemesini yapmak, bunun yanı sıra hastanelerimizi tanıtmak. Bunun için her ay farklı bir kurum seçildi. 2019 sonuna kadar ülkemizin pek çok köşesine gideceğiz” dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de göz kamaştırıcı bulduğunu belirten Prof. Dr. Kaymaz, “Duyduklarımız ve bildiklerimizin çok ötesinde bir hastane ile karşılaştık. Burada konuk olmaktan mutluluk duyduk. Gerçekten dünyada eşi ender görülen bir hastane var Adana'da. Ben kardiyolojinin merkezi sayılan Brighman and Women's Hospital'ı biliyorum. Burayı görünce orası son derece mütevazı bir hastane. Ayrıca burada çalışan arkadaşlarımın da ne kadar değerli olduklarını yakından biliyorum. Performanslarını en iyi şekilde ortaya koyacakları bir ortam buldukları için onlar adına da mutlu oldum. İnanın ki çok yakın bir gelecekte bu arkadaşlarımız bu altyapı desteği ve teknik donanım ile çok üstün hizmetler ortaya koyacaklar, akademik ve bilimsel başarılarını daha üst çıtalara taşıyacaklardır” diye konuştu.

Doç. Dr. İbrahim Halil Kurt ise Kardiyoloji Konferanslarının 5'ncisini Adana'da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bölgede üst düzey referans hastane konumundaki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güzel sunumlar gerçekleşti. Prof. Dr. Mevlüt Koç ve Doç. Dr. Durmuş Yıldıray Şahin'in sunumları bu konferansı taçlandırdı” dedi.

Konferansın, online canlı yayınla Türkiye'nin pek çok yerinde bulunan sağlık bilimleri üniversitesi bünyesindeki hastanelerden izlenmesi sağlandı.