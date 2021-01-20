Adana'da karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışının etkili olduğu kuzey ilçelerinde vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için 24 saat kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası bölgesinde karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, Pozantı ile Feke'de de teyakkuz halinde.

Yol açma ve tuzlama çalışmalarında görevli 100 personel 10 iş makinesiyle, soğuk hava ve güçlüklere rağmen 24 saat kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.