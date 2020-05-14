Adana'da karpuzda hasat coşkusu

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Adana'da ilk turfanda karpuz hasadı sahil kesimlerinde başladı.

Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki karpuz ihtiyacını karşılayan Adana'da ilk hasat heyecanı yaşandı. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesinde hasat edilmeye başlandı. Deniz kumunda yetişen ve kilosu 2 ile 2 buçuk liradan satılan karpuzlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başladı.

Kentte 120 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan ilk hasatlarda ortalama 3 ile 4 ton arasında verim alındı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların serin gitmesi nedeniyle hasadın gecikmeli başladığını söyledi. Doğan, “Türkiye'nin en iyi karpuzu Adana'da yetişmekte. Bizde karpuzun tescilini inşallah önümüzdeki günlerde alacağız. Karpuzu da Adana markası olarak dünyaya tanıtacağız. Karpuz üretimi Çin'den sonra en fazla Adana'da yapılmakta” diye konuştu.

"Umarım fiyatlar çok düşmez"

Kentte 4 gün boyunca sürecek poyraz ve sıcak havanın karpuzun yetişmesinde önemli olduğunu kaydeden Doğan, “Karpuzlar hızlı bir şekilde yetişecek ve fiyatlar düşecektir. Umarım ki fiyatlar çok düşmez ve çiftçiyle tüccarımız para kazanır. Geçen senelerde ‘Ham karpuz timleri' vardı bu tim ham karpuzu hasat ettirmiyordu. Bu yıl ama yollarda çok ciddi kontroller olacak. Çiftçi ve tüccarlar ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları izin kağıdıyla ancak karpuz hasadına başlayıp diğer illere gönderecekler. Bu yıl herkes gönül rahatlığıyla karpuzunu yiyebilir” ifadelerini kullandı.

"Vergi konulmasını istiyoruz"

Öte yandan, Mehmet Akın Doğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tarlasında emek verip çalışan bütün çiftçilerin bu gününü kutladığını söyledi. Yurt dışından Türkiye'ye karpuz girmesinin de gerek olmadığını vurgulayan Doğan, “İran'dan 10 bin ton karpuz girdi ülkemize. Eskiden muz da böyle ülkemize giriyordu ve devletimiz ona vergi koydu. Artık muz az giriyor. Karpuza da yurt dışından gelenler için vergi konulmasını istiyoruz” dedi.

Karpuz üreticisi Yasin Demir de fiyatların iyi olduğunu belirterek, “Dışarıdan mal gelmezse eğer çiftçi ve üretici memnun. Bu hasatta verim az. Önümüzde ki günlerde diğer çıkacak karpuzların verimi daha çok olacak. Önümüzde ki haftalar 6, 7 ve 8 ton verim alabileceğiz dönüme. Havaların ısınması verimi arttıracak” şeklinde konuştu.