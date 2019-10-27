İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da kartpostallık gün batımı

Türkiye’de havanın en sıcak olduğu kentlerin başında gelen Adana’da gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de havanın en sıcak olduğu kentlerin başında gelen Adana'da gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.


Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana'da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.


Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü.


Güneşin batması sırasında bazı vatandaşların da öz çekim yapması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.