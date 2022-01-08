Adana'da kasıktan kalp kapak değişimi

Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve ekibi, cerrahi açıdan yüksek riskli hastaya Trans Aortik Valve İmplantasyonu (TAVİ) halk arasında “kasıktan kapak kalp kapağı değiştirme” ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatı 150 doktor bir otelden canlı yayında takip etti.

Türk Kardiyoloji Derneğinin desteği ve Çukurova Üniversitesi ile kalp kapak değişimini canlı aktardıklarını belirten Kurt, "TAVİ kişiyle değil, ekiple yapılan bir işlem. Değerli ekibi sahibiz, hakikaten gurur verici. Türkiye'nin dört bir yanında, kendi alanında uzman ve bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın olduğu 150 değerli kardiyoloğumuz var. Bunlar, kongre otelinde bizi izlemekteler." diye konuştu.

Kurt, cerrahi açıdan yüksek riski bir hastaya işlem yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 20 yıldır dünyada oldukça popüler hale gelen ve ülkemizde, bölgemizde de yapılan bir işlem. Bölgemizde de bu işlem hem eğitim hem hizmet şeklinde yapılıyor. Türkiye'de değerli arkadaşlarımızın buraya gelip bize destek vermesi ayrı bir gurur kaynağı. Hastanemizde bu işlemin eğitim kısmının giderek güçleneceğini düşünüyorum."