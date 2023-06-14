Adana'da kavşakta kaza: 3 araç hasar gördü, 2 sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin 2 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, göç yolunda seyir halinde olan Burak Ö. yönetimindeki 01 EB 095 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali iddiası ile yeşil ışıkta stadyum istikametinden gelen ve Üstün Sokak istikametine seyir halinde olan Hacer E. yönetimindeki 01 ATC 41 plakalı otomobile ardından park halinde bulunan 01 RV 581 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü Hacer E. ve Burak Ö. hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.