Adana'da kaybolan çocuklar bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde kaybolmalarının ardından her yerde aranan çocuklar bulundu.

Dün akşam saatlerinde Nezaket Dayanıklı adlı kadın, güvenlik güçlerini arayarak Erkan Dayanıklı (13) ve Nurşani Dayanıklı (8) adlı çocuklarının kaybolduğu bilgisini verdi. İhbarı değerlendiren jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekibi ile Feke ilçesi Musalar Mahallesi'nde ormanlık alanda operasyona çıktı.

Ekipler, her yerde aradıkları çocukların geceyi bir kayanın altında geçirdiğini, ardından çıktıkları yolda tanıdıkları bir aileyi gördüklerini ve onlarda misafir edildiği bilgisi üzeri kardeşlerin bulunduğu yere gitti.

Ekipler, misafir edildikleri evden aldıkları kardeşleri sağ salim ailesine teslim etti.