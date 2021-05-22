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Adana'da kelek karpuz denetimi

Tescilli Adana karpuzunda hasat devam ederken Adana Büyükşehir Belediyesi, erken hasadın önlenmesi için denetim noktaları oluşturdu.


Adana Karpuzunun erken hasat edilmesi tüketiciyi mağdur ederken, ülke ekonomisine de zarar veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, erken hasadın önlenmesi için denetim noktaları oluşturdu. Böylece hem tüketicinin sofrasına olgunlaşmamış, halk tabiriyle kelek karpuz gelmemesi için çaba harcanıyor, hem de ülke ekonomisinin zarara uğratılması engelleniyor.



Milli gelir korunuyor


Oluşabilecek bu zararların önüne geçmek amacıyla kentin muhtelif noktalarında oluşturulan denetim noktalarında Çukurova'da yetişmiş karpuzların olgunlaşmış ve kıvamında tüketiciye ulaştırılması konusunda denetim yapılıyor.

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