Adana'da kentsel dönüşüm

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin yüzde 83'ü ile anlaşma sağlandı. İhalenin çok yakında yapılacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İnşallah bu yıl içerisinde temelleri atıyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşma sağlanan binaların yıkımları devam ediyor. 2019 yılında yaşanan sel felaketinin ardından riskli alan ilan edilerek dönüşümün yapılacağı yaklaşık 110 dönümlük alanda hak sahiplerinin yüzde 83'ü ile anlaşma sağlandı. Anlaşmaların sağlandığı yapıların ise yüzde 55'i yıkıldı.

Yoğun Ankara temasları ve sıkı girişimleri ile ilçede gerçekleştirilecek bu tarihi dönüşümün mimarı olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hak sahipleri ile görüşmelerin devam etiğini, bu yıl içerisinde ihalenin yapılarak temellerin atılacağını söyledi.

Yapım ihalesi sürecinin hükümet yetkilileri tarafından yakinen takip edildiğini kaydeden Başkan Kocaispir, “Selden etkilenen vatandaşlarımız için güvenli, konforlu daha modern yaşam alanları oluşturma çabasıyla başlattığımız dönüşüm süreci devam ediyor. İnşallah çok yakında burada modern, insanca yaşanabilir bir kent yükselecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.