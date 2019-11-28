Adana'da kentsel dönüşüm yeniden başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'yı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için bir çok noktada kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştireceklerini açıkladı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde adeta yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm çalışmaları, TOKİ ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle yeniden başladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İnşallah bir yılan hikayesini sonlandıracağız. Vatandaşlarımız 15 yıldır bekliyor. Evleri satın alındı, bir kısmı yıkıldı, 15 yıldır ev bekliyorlar. Sinanpaşa; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ ile birlikte yürüttüğü bir proje. Biz göreve geldiğimizde TOKİ ile defalarca görüştük. En son TOKİ Başkanlığı'nda TOKİ Başkanıyla bir araya geldik. Bir mutabakata vardık. Muhtemelen baharda ihaleye çıkma ihtimali var ama henüz bu tarih netleşmedi. Tam tarih belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. Çabalarımız devam ediyor, arkadaşlarımız ciddi şekilde çalışıyor. Zaten projesi de hazır. Bu alanı boşalttıktan, yıkımları yaptıktan sonra, baharda bu işi ihalesi yapılabilir hale getireceğiz. İnsanlar 15 yıldır bekliyor. Burayı bitireceğiz inşallah” dedi.

Depreme dayanıklı, güvenli binalar yapılacak

Sinanpaşa'nın ardından başka noktalarda da kentsel dönüşüm çalışmalarını hayata geçireceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Burayı bitireceğiz, Göl Mahallesi'ni, 2000 Evler'i, Barbaros Mahallesi'ni bitireceğiz. İnşallah bu dönemde bunları gerçekleştireceğiz. Adana'yı daha yaşanabilir, daha modern hale getireceğiz. Depreme dayanıklı, güvenli binalarda insanların yaşamasını sağlayacağız” diye konuştu.

Yeniden başlayan çalışmalar sonucunda 13 iş yeri ve 4 konutun yıkımı gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda; yeterli sosyal donatı alanlarının yer aldığı, altyapı sorunları çözümlenmiş, depreme dayanıklı, modern konut ve ticaret alanlarının bulunduğu yaşam alanları Sinanpaşa halkına kazandırılacak.

Başkan Zeydan Karalar, yıkım çalışmalarını bizzat denetlemesinin ardından bölge esnafı ve halkla bir araya geldi, sorun dinledi, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.