Adana'da kentsel dönüşümde hak sahiplerine 8 milyon 462 bin TL'lik ödeme müjdesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine 8 milyon 462 bin liralık ödeme müjdesi verdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç ve Ahmet Zembilci ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti. Ziyarette, kentteki toplu konut yatırımlarının genel durumu ve vatandaşların beklentileri hakkında bilgiler verildi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleriyle gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesi neticesinde, bedeli mukabilinde uzlaşma sağlanan vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda toplam 8 milyon 462 bin 938 TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

Vali Demirtaş ve milletvekillerinin, hem yapılacak ödemeden hem de Adana'daki toplu konut yatırımlarına yönelik ilgi ve desteğinden dolayı Bulut'a teşekkür ettikleri ziyaret, yapılması projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.