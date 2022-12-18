Adana'da kerpiç ev küle döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında kerpiç ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karanebili Mahallesi Değirmendere mevkiinde Sultan Ünal'a (72) ait evde gece saat 03.00 sularında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.