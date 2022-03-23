Adana'da ki zirai don olaylarının tarımsal üretime zararı değerlendirildi

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, kentte yaşanan zirai don don olaylarının tarımsal üretime olan zararları masaya yatırıldı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda Adana yöresinden müdürlüğe don nedeniyle gönderilen afet raporları ele alındı.

Engürülü, bakanlık olarak mart ayı içinde meydana gelen don olayı sebebiyle farklı illerden çok sayıda ihbar aldıklarını, sahadaki çalışmaların personeller tarafından yapıldığını belirtti. Narenciye ürünlerinin yanı sıra turfanda patates ekili alanlarda zarar olduğuna dikkat çeken Engürülü, “Turfanda patates ekili alanlarda ortaya çıkan hasar turfanda patatesin piyasaya arzını 3-4 hafta geciktirecek. Bu durumun ortaya patates krizi çıkaracağını düşünmüyoruz” dedi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de ilçelerden gelen afet ihbar formlarında, çiçeklenme döneminde olan sert çekirdekli meyveler, patates, karpuz ve mısır gibi tarla ürünlerinde yüzde 10'un üzerinde don zararı olduğunun belirtildiğini bildirdi.

Tekin, zararın takip edildiğini, kesin zarar oranının daha sonraki günlerde ortaya çıkacağını ifade etti.