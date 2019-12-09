Adana'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi. Gazilere madalyalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş takdim etti.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratları takdim edildi. 158 gaziye madalyalarının verildiği törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Sizlere takdim edeceğimiz bu beratlar ve madalyalar, manevi değeri son derece yüksek nişanlardır. Ölümü göze alarak verdiğiniz mücadelenin, yazdığınız kahramanlık destanının delilidir” dedi.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu aktaran Demirtaş, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisi olduğunu söyledi. Demirtaş, “Devletimiz Kıbrıslı soydaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması noktasında, tüm imkanlarıyla seferberdir. Kıbrıs Müzakerelerinde de diplomasi sahasının en güçlü ve en önemli aktörüdür” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtti. Gazilere verdikleri mücadeleden ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarını sunan Mendeli, Kıbrıs halkının Türkiye'ye ve gazilere müteşekkir olduğunu aktardı.

Kıbrıs Gazisi Cumali Yalçınkaya, Milli Mücadele Madalyasını almayı beklediklerini ve o günün geldiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda denizden adaya çıktıklarını aktaran Yalçınkaya, “Adana'dan çıktık, Beş Parmak Dağları'na indik, Rumlar bizi Mağusa'dan bekliyorlardı biz Lefke tarafından çıktık. Beş Parmak Dağları'ndan sonra Mağusa ve Lefkoşa taraflarına bölük bölük ayrıldık. Çıktığımız yerde liman yoktu küçük bir gemiyle denize indik. İndiğimiz yerde su bel hizasına geliyordu. Buradan bizi arabalarla alıp bölüklere dağıttılar. Ben sonradan Girne'ye geldim haberciydim. Mutluyuz, bekledik, bu güne nasipmiş bugüne kısmetmiş. Çok şükür ne diyelim ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Tevcih Törenine Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 6'ıncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Adaber, çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra oda başkanları da katıldı.