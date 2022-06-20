Adana'da kimliklerinde sorun olan 158 adayın sınava girmesi sağlandı

Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay hafta sonu YKS'ye girmek isteyen ancak kimlik belgelerinde sorun olan 158 adayın işlemlerinin gerçekleştirilerek sınava girişlerinin sağlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu 3 milyondan fazla öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportu olmayan adaylar için Adana il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, "T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adayların problemlerini giderebilmek amacıyla Bakanlığımızın misyonu ve valimizin talimatları doğrultusunda Adana'daki il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerimizi sınav günleri açık tuttuk. Vatandaşlarımızın fotoğrafçı bulma telaşı yaşamaması için de Fotoğrafçılar Odası ile işbirliğine giderek kurumumuzda fotoğrafçıların görevlendirilmesini sağladık. Böylece vatandaşlarımızın sınava sorunsuz bir şekilde girebilmelerini sağladık. Adaylarımızın ve ailelerinin hayır duasını almanın ve vatandaşımıza devletimizin sıcak yüzünü göstermenin mutluluğuna şahitlik ettik. Bu açıdan son derece mutluyum" dedi.

Erkınay, YKS öncesinde Cumartesi ve Pazar günleri Çukurova'da 47, Seyhan'da 37, Yüreğir'de 22, Sarıçam'da 19, Kozan'da 19 ve Ceyhan'da 14 olmak üzere 158 kişinin kimlik kartı başvurusunu aldıklarını kaydetti.