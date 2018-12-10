Adana'da “kış tedbirleri”

Adana'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi doğrultusunda Adana Valiliği'nce “Kış Tedbirleri” konulu Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, konu hakkında gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan önlemler hakkındaki sunumuyla başlayan toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ülke genelinde olduğu gibi Adana ve ilçelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve ivedi şekilde giderilmesinde, kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Adana Valiliği olarak, kış mevsimi dolayısıyla, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, arama ve kurtarma gibi çeşitli konularda yaşanabilecek olayların önlenmesinde araç, gereç, ekipman ve uzman personel gibi konularda gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşların bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığını vurguladı.

Kurum amirlerince dile getirilen görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle süren toplantıya, ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.