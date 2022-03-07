Adana'da kızı araçta uğradığı silahlı saldırıda ölen kişinin şüphelileri Mersin'de yakalandı

Adana'da bir ay önce kızıyla otomobiliyle evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak ölen baba ve kızının yaralandığı olayın şüphelileri Mersin'de saklandığı tespit edildi. Şüphelilerin saklandığı yere yapılan operasyonda bir kişi yakalanmamak için başına tabanca ile sıkarak intihar ederken 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 6 Şubat Pazar günü Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Kaya Erkara (37), evinin önünde 01 AGC 447 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Kaya Erkara ölmüş, kızı B. Erkara (6) kolundan yaralanmıştı.

Şüphelileri yakalanması için yürütülen soruşturmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının 3 zanlının Mersin'de olduğunu belirledi.

Mersin'de söz konusu şüphelilerin kaldığı adrese Adana'dan giden cinayet polisleri operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan biri yakalanmamak için tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Diğer 2 şüpheli ise yakalandı.

Yakalanan zanlılar Adana'ya sevk edildi. Adli tıp biriminden yapılan sağlık kontrollerinin ardından zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.