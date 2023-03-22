Adana'da kocası tarafından boğazı kesilen kadın hayatını kaybetti

Adana'da kocası tarafından boğazı kesilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan S. (40), 3 çocuğu ve eşi Kasım S. (40) ile birlikte Adana'ya yerleşti. Bugün sabah saatlerinde ise çift, çocuklarının yanında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasım S. mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip evden çıkarak, motosikletle kaçtı. Kanlar içinde kalan kadının imdadına ise komşuları yetişti. Eve gelen komşuları Sultan S.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak boğazı kesilen Sultan S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Geride kalan 3 çocuk ise yurda verildi.