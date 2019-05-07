Adana'da Koklear İmplant Şenliği

Başkent Koklear İmplant Şenliği'nde buluştu.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB Bölümü tarafından yapılan biyonik kulak (Koklear İmplant) ameliyatları ile işitme duyusunu yeniden kazanan hastalar, 4. Başkent Koklear İmplant Şenliği'nde buluştu.

Sesleri şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürüp, beyne aktararak işitme duyusu sağlayan elektronik aygıt Koklear İmplant sayesinde hayata bağlanan hastalar, geleneksel etkinliğin dördüncüsünde ailelerine ve doktorlarına mutluluk yaşattı. Koklear İmplant sayesinde yaşam kalitesini daha yükseğe taşıyan hastaların kimileri şiir okudu, kimileri dans etti, kimileri de şarkılar söyledi.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu, “Bugün burada Adana, Mersin ve çevre illerden gelen arkadaşlarımız var. Koklear İmplant Şenliği'nin 4'ncüsünü düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu çocuklarımızın iyileşme sürecindeki en önemli rol ailelerimizin. Eğer ailelerimiz bu kadar ilgili olmasaydı bugün burada çocuklarımız bu eğlenceyi yaşamayacaklardı” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Yılmaz, bu etkinliğin düzenlemesinde büyük desteği olan isimlere, Üniversitemizin Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Ali Haberal başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal'a, Kurucu Merkez Müdürümüz Yard.Doç.Dr. M. Turgut Noyan‘a ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Birol Özer'e bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Koklear İmplant operasyonlarında ve rehabilitasyon döneminde görevli hekimler, ilgili sağlık personeli, rehabilitasyon merkezlerinin yetkilileri, biyonik kulakla yeniden hayata bağlanan çocuklar ve yetişkin bireyler ile aileleri etkinlikte hem neşeli, hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Şenliğin en güzel bölümü minik Koklear İmplant kullanıcılarının sahne alması oldu. Biyonik kulaklı çocuklar, İstiklal Marşı okuyup, şarkılar seslendirdi, şiirler okudu. Miniklerin gösterilerinin ardından daha büyük çocuklar, özel hazırladıkları dans gösterilerini sundular. Anne babalarıyla birlikte etkinliğe renk katan çocuklar, salonu dolduran davetlilerin büyük alkışını aldı. Palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen minikler, şenliğin sonunda hekimler ve aileleri ile fotoğraf çektirdi.