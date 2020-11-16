Adana'da kooperatiflere 1 milyon 259 bin lira hibe desteği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'da faaliyet gösteren ağırlıklı kadınlardan oluşan kooperatiflere 1 milyon 259 bin lirası hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kooperatif ve üst kuruluşlarına Türkiye çapında verilen toplam 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe desteğinin 1 milyon 259 bin lirasının Adana'da faaliyet gösteren ağırlıklı kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe olarak verildiğini belirtti.

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının, üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, teknolojiden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "3 aşamalı yapılan proje değerlendirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 259 bin lirası hibenin verildiği kooperatiflerimiz hibe desteğini Adana'da pamuklu kumaş üretimi, ekolojik/yöresel ürün mutfağı, açık alan tarımı, sebze-meyve kurutma, salça yapımı, dekoratif ahşap mobilya, medikal dikiş atölyesi gibi alanlarda kullanacak. Şehrimizin çalışmalarını yakından takip ettiğim güçlü, azimli ve üretken kadın kooperatiflerinin daha gelişmesi, ilerlemesi ve güçlenmesi için hayata geçirdikleri çalışma ve projelerin her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.