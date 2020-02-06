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Adana'da korkutan heyelan

Adana’nın Karaisalı ilçesinde bulunan 2 mahalledeki tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan 2 mahalledeki tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Durak ve Beydemir mahallelerinde meydana geldi. Ağaçlık alanda ve tarım arazisinde meydana gelen toprak kayması bölgede derin yarıklar oluşmasına yol açtı.


Heyelan sonrası Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede mahallelerde zarar gören yapı bulunmadığı, tarım arazisinde hasar oluştuğu belirlendi.

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