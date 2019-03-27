İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da korkutan yangın

Adana’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.


İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.