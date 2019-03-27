Adana'da korkutan yangın

Adana’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi.