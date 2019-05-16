Adana'da korkutan yangın

Adana'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında, evden son andan çıkan 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Müdahale sırasında çevredeki apartman sakinleri balkonlara çıkarak merakla yangın söndürme çalışmalarını izledi. Dairenin yakınında bulunan bazı vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşarken yangını da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken üst katındaki daire ve önünde bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Evin yandığı sırada dairede bulunan 3 kadın, 1 çocuk son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.