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Adana'da 'korona' pikniği

Adana’da vatandaşlar hafta sonunda kısıtlamanın sona erdiği saatten itibaren piknik alanlarına akın etti.

Adana'da vatandaşlar hafta sonunda kısıtlamanın sona erdiği saatten itibaren piknik alanlarına akın etti.


Korona virüs vakalarının arttığı Adana'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamanın kaldırıldığı saat 10.00'dan sonra soluğu piknik alanlarında aldı. İnsan yoğunluğu nedeniyle bulvarda uzun araç trafiği oluştu.


Vatandaşlar, çocukları ve yakınlarıyla birlikte korona tehdidine aldırmadan Seyhan Baraj Gölü çevresinde akşam saatlerine kadar mangal ve piknik keyfi yaptı.

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