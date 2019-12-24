İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Adana’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Adana'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


Ulu Cami'deki yarışmada katılımcılar, dinleyicilerin beğenisini kazanmak için ter döktü. Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Adana İnsani Yardım Derneği ile birlikte düzenlediği yarışmada birinci Mohammad Mugniul Hasan (Bangladeş) ikinci Husam Alnaffar (Filistin) üçüncü Ahmed Adel (Mısır) oldu.


Yarışma sonrası Çukurova Enternasyonal Kitap Kafe'de dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirildi. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye de 300 TL para ödülü verildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.