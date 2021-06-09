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Adana'da kurbanlık fiyatları belirlendi

Adana Kasaplar Odası, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını ise 30 lira olarak belirledi.


AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kurban Bayramı öncesi canlı kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatı belirlendi.


Toplantıda, küçükbaş canlı hayvan kilogramının 35, büyükbaş canlı hayvan kilogramının 30 lira olması kararlaştırıldı. Kesim ücreti de küçükbaş hayvan için 80, büyükbaş hayvan için 800 lira olarak belirlendi.

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