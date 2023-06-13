Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi

Adana'da kurbanlık canlı hayvan kilogram satış fiyatları ve kesim fiyatları açıklandı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında iştiraklerle yapılan toplantıda Kurban Bayramı öncesi canlı kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatı belirlendi. Toplantıda, kurbanlık koyun kilogram fiyatı 125 lira, keçi 115 lira, büyükbaş tosun 140 lira ve düve kilogram fiyatı 130 lira olarak açıklandı.

Kesim ücreti de küçükbaş hayvan için 300, büyükbaş hayvan için 2 bin 100 lira olarak açıklandı. Toplantıda kıyma çekim ücretinin de 7 lira 50 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Öte yandan Başkan Yağmur, kaçak kurban eti kıyması çekenlere 65 bin lira ceza kesileceğini söyledi.