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Adana'da kurbanlık keçi çatıya kaçtı

Adana’da Kurban Bayramı hazırlıkları sırasında bir keçinin çatıya tırmanıp kaçması ilginz görüntülere sahne oldu.

Adana'da Kurban Bayramı hazırlıkları sırasında bir keçinin çatıya tırmanıp kaçması ilginz görüntülere sahne oldu.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kurbanlık bir keçi, bir evin çatısına tırmanarak kaçtı. Kurbanın sahipleri, keçiyi yakalama çalışmaları sırasında komik görüntüler ortaya çıktı.


Mahalle sakinler bu anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. Uzun uğraşlar sonrasında kurbanın sahibi keçisini başka bir evin damına atladığı sırada yakaladı.

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