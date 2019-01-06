İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da "Kurtuluş" temalı fotoğraf sergisi

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü sebebiyle Adana Şehir Müzesi'nde "Kurtuluş" temalı fotoğraf sergisi açıldı.


Sergiyi Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de ziyaret etti.


Sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, ‘‘Tarihe altın harflerle yazılan bu önemli günde Anadolu'da azim ve kararlılıkla kurtuluş mücadelesi veren kahraman milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız asla sekteye uğratılamayacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.