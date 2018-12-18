Adana'da Kurtuluş Yarı Maratonu heyecanı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü anısına Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun 9'uncusunu organize etti. Adana Valiliği himayesinde 6 Ocak Pazar günü “Atatürk'ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek 21 kilometrelik yarı maraton ve 4 kilometrelik halk koşusu için Adana spor bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Başkanı Halil Hızlısoy, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ahmet Bozan, Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcisi Hanifi Altun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Sümer, Adana Masterler Atletizm Spor Kulübü Temsilcisi Mikail Topçu, Çukurova Üniversitesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Müdür Yardımcısı Ercan Yeldan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ile çok sayıda spor kulübü ve sivil toplum örgütünün temsilcisi katıldı.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde spor fuarı açılıyor

İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Halil Hızlısoy, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü dev bir spor etkinliğiyle kutlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş mücadelesinde ilham kaynağı olan Adana'nın uluslararası marka değerini yükseltmeyi amaçladıklarını kaydeden Halil Hızlısoy, dünyaca ünlü atletlerin Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşacağını, toplam 121 bin 500 lira para ödülü dağıtacaklarını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen kutlamaların 4 Ocak'ta Atatürk Parkı içindeki 75. Sanat Galerisi'nde açılacak Spor Fuarı ile başlayacağını ifade eden Hızlısoy, burada atletizm başta olmak üzere sporun tüm branşlardaki yeniliklerin Adana'ya yansıtılacağını, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Atletizm dünyasının ilgi odağı

Halil Hızlısoy, “Atletizm dünyasının ilgi odağı olan Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonumuz 6 Ocak'ta “Atatürk'ün izinde kurtuluşa koşuyoruz” sloganıyla Atatürk Parkı önünde start alacak. 4 kilometrelik halk koşusu da aynı yerde başlayacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü binlerce hemşehrisiyle birlikte koşacak. Maraton ve halk koşusu Merkez Park'ta sona erecek. Bu anlamlı spor etkinliğine tüm Adana halkını davet ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül de halk koşusuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların başvurularını M1 Alışveriş Merkezi, Optimum AVM, Baraj Yolu Gençlik Meydanı, İnönü Parkı ve Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda kabul edeceklerini duyurdu.

Toplantıya katılan spor insanları ise 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na yüksek katılım sağlanması konusunda tam destek vereceklerini ifade edip, bu önemli organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Adana'nın tarihi atmosferinde maraton

Adana'nın küresel tanıtımı açısından büyük önem taşıyan 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak. Atatürk Parkı´nda start alacak yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifYeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel´e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona erecek.