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Adana'da kütüphanesiz okul kalmadı

Adana’da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Adana’da bütün okulların kütüphaneye kavuşturulduğu bildirildi.

Adana'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Adana'da bütün okulların kütüphaneye kavuşturulduğu bildirildi.


Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Adana'da 477 yeni kütüphane kuruldu. Kütüphane malzemeleri ise 7 ayrı meslek lisesinde öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla üretildi.


Okullarda kurulan kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 3 milyon 128 bin 762'ye ulaştı.

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