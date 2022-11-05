Adana'da LÖSEV'den farkındalık yürüyüşü

Adana'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, LÖSEV gönüllüleri ve sivil toplum destekçilerinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası´nda Türkiye´nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve LÖSEV'e kayıtlı çocuk ve aileleriyle bu çalışmaları hayata geçiren vakıf, Adana'da da etkinlik düzenledi. Kasım Gülek Bulvarı'nda başlayan kortej yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Katılımcılar ardından Atatürk Parkı'ndaki şenlik alanında eğlendi.

LÖSEV İl Koordinatörü Betül Özgüven, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası LÖSEV'in çocuklara armağanı olduğunu ifade ederek, “ 'İyi ki varsın LÖSEV' diyen çocuklarımızla beraber bugün çok güzel bir etkinliğe imza atacağız. Çok güzel bir kortej yürüyüşümüz var. Ondan sonra şenliğimiz olacak. Lösemili çocuklar hastalıklarının farkında olması, erken teşhisin önemi, var olan hastaların LÖSEV'den faydalanmaları için bizlere yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Tüm hastalarımıza ulaşmaya ve onları hizmetlerimizden faydalandırmaya çalışıyoruz” dedi.