Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da lunaparkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lunapark içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.