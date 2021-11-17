Adana'da maç günlerinde trafik ve otopark çilesi sona eriyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte trafik sorununu azaltmak için Ulaşım Ana Planı hazırlayıp, yeni yollar yapmaya, alt ve üstgeçitler planlayıp, projeler hazırlamaya kadar çok sayıda işi eş zamanlı uygulamaya geçiriyor.

Çukurova Üniversitesi'nden eski hayvan barınağına giden yolun yeniden planlanarak trafiğe kazandırılmasıyla ve yeni bağlantı yolu yapılmasıyla; maç oynanan gün stadyuma gelen Adanalıların ve bölge sakinlerinin yaşadığı trafik sorunu azalacak.

Bölgede inceleme yapan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Özellikle maç günlerinde yeni stadyumda maça gelen kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekiyordu. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Üniversitemizle de iletişime geçerek bu bölgeye giden bir yol açtık. Maç oynanan günlerde stada gelenlerin ulaşım sorunu yeni yolla birlikte azaldı. Stadın yanında bir de otopark alanı hazırlıyoruz. Maça araçlarıyla gelen vatandaşlarımız, arabalarını park edecek ve takımlarının karşılaşmasını seyredebilecekler. Bu yol üniversiteden gelip stadyum kavşağına kadar ulaşan bir yol. Oraya varmadan sağa dönen bir yol açıldı. Hemşehrilerimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.