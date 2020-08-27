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Adana'da makaron operasyonu

Adana’da piyasa değeri 295 bin lira olan 1 milyon 440 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 295 bin lira olan 1 milyon 440 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir araçta ve iki ayrı adreste kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 295 bin lira olan 1 milyon 440 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.


Polis olaylara ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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