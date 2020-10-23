İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da makaron operasyonu

Adana’da piyasa değeri 50 bin lira olan makaron, sigara kağıdı ve içi tütün ile doldurulmuş sigara ile tütün ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 50 bin lira olan makaron, sigara kağıdı ve içi tütün ile doldurulmuş sigara ile tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.


Aramada, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan TAPDK bandrolsüz, 2 milyon 332 bin 600 adet boş makaron, TAPDK bandrolsüz 23 kutu sigara kağıdı, 16 kilo tütün ve 6 bin 20 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.