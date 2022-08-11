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Adana'da mamut fosili ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreği ilçesi Yakapınar Mahallesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada çene parçası/diş olduğu değerlendirilen 2 adet mamut fosili ve 45 adet Doğu Roma, Bizans ve Orta Çağ Dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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