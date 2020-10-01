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Adana'da maske denetimleri

Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin maske denetimleri devam ediyor.

Adana'da korona virüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin maske denetimleri devam ediyor.


Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri maske denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Karaisalı yolu üzerinde maske denetimi yapan ekipler, maskesiz sürücü ve yolculara cezai işlem uyguladı.


Öte yandan at arabası kullanan bir kişinin de maske taktığı ve maske takmayanlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.


Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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