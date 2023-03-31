Adana'da meralarda ilkbahar gübrelemesi yapıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde 2 bin 467 dekar mera alanında ilkbahar gübrelemesi yapıldı.

Ceyhan ilçesi Dağıstan, Kösreli, Toktamış, Mercimek ve Ekinyazı mahallelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada mahallelerden Dağıstan'ta 437 , Kösreli'de 400 dekar, Toktamış'ta 330 , Mercimek'te bin ve Ekinyazı'da ise 300 dekar olmak üzere toplam 2 bin 467 dekar mera alanında ilkbahar gübrelemesi yapıldı.

Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sarıçam Belediyesi işbirliği ile Cihadiye Mahallesine ait meraların otlatma kapasitelerinin arttırılması ve ot kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla 700 dekar mera alanının gübrelemesinin yapıldığı belirtildi.

Meralarda gübreleme ve uygulanan otlatma planları sayesinde kaba yem üretiminin artırılması, aşırı otlatmanın önüne geçilmesi ve yem maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.