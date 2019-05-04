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Adana'da Mesut Dikel'in Hüsn-i Hat sergisi sanatseverleri ağırladı

Hattat, nahhat ve ressam Mesut Dikel’in kendi eserlerinden oluşturduğu Hüsn-i Hat Sergisi, ziyaretçilerini ağırladı.

Hattat, nahhat ve ressam Mesut Dikel'in kendi eserlerinden oluşturduğu Hüsn-i Hat Sergisi, ziyaretçilerini ağırladı.


Adana'da hat sanatında icazet sahibi de olan hattat, nahhat ve ressam Mesut Dikel'in, kendi eserlerinden oluşturduğu ve ziyaretçilerine 29 Nisan Pazartesi günü açılan Hüsn-i Hat Sergisi, Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği merkezinde ziyaretçilerini ağırladı. Dernekte her hafta hat alanında eğitimler de veren Dikel, yeni sergilerle sanatseverlerin karşısında olmayı hedefliyor.

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