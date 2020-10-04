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Adana'da Millet Bahçesine "Ters Ev"

Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde yer alacak "Ters Ev" projesi için çalışmalara başladı.

Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde yer alacak "Ters Ev" projesi için çalışmalara başladı. Kısa zamanda tamamlanması planlanan Ters Ev'de tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.


2 kat 4+1 olarak 200 metrekare alanda planlanan Ters Ev'in yapımında 18 ton çelik kullanılacak. Temeli atılan Ters Ev 2021 yılı başında ziyarete açılacak.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da yine bir ilki gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Görev süremiz içinde yol haritamızda neyi planladıysak onları ivedilikle gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bölgede yerli turizmi kalkındırabilecek sosyal ve kültürel alanlarda projeleri bir an önce hayata geçirerek, Yüreğirimizin hizmetine sunmak istiyoruz. ‘Ters Ev' projemiz için çalışmalara başladık. Yüreğir'i bir cazibe merkezi haline dönüştürecek projemizi tamamladığımızda ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak” dedi.

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